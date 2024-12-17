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عربي-دولي

الحزب السوري القومي الاجتماعي يدين العدوان على سوريا ويُنذر بما هو أسوأ

Lebanon 24
17-12-2024 | 11:06
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أصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي، اليوم الإثنين، بيانا أعرب فيه عن إدانته للصمت الدولي والعربي تجاه العدوان الإسرائيلي على سوريا.

وجاء في البيان: "يدين الحزب السوري القومي الاجتماعي الصمت الدولي والعربي الكبير تجاه العدوان اليهودي على سورية، والذي استهدف مقدرات الجيش السوري، كما شرع بالتوغل في عمق الجنوب وصولا لمشارف محافظة دمشق".
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وأضاف: "إن ما يحصل يؤكد المطامع اليهودية في بلادنا، ويُنذر بما هو أسوأ من القصف والتوغل، حيث يخطط هذا العدو لتثبيت الاحتلال والاستيطان في الأراضي السورية من الجولان إلى القنيطرة وربما إلى ريف دمشق حتى".

وتابع: "أمام هذا الواقع، وانطلاقا من حقنا في الدفاع عن أرضنا واستعادتها وحمايتها من العدو، يدعو الحزب السوري القومي الاجتماعي جميع أبناء شعبنا للمسارعة بإيجاد ما يضمن وقف هذا الانتهاك وتشكيل جبهة سوريّة تقف بوجه التوغل الفاضح للقوات العسكرية المعادية، وتعمل على تحرير الأراضي المحتلة".
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