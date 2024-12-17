"ذئب في ثوب حمل".. هكذا وصفت مسؤولة إسرائيلية "الجولاني"

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وعرضت هسكل في مؤتمر صحافي مجموعة من الصور للجولاني تظهر انتماءه إلى "الفصائل الإسلامية المتطرفة".وقالت "من المهم أن نتجنب الوقوع في محاولة تبييض صورة الجماعات الجهادية في سوريا. نحن نعرف من هم ونعرف حقيقتهم، حتى لو غيروا أسماءهم، نحن نفهم مدى خطورتهم على الغرب".(سكاي نيوز)