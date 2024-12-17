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عربي-دولي

"ذئب في ثوب حمل".. هكذا وصفت مسؤولة إسرائيلية "الجولاني"

Lebanon 24
17-12-2024 | 12:11
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وصفت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي شارين هسكل، زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، التي قادت فصائل المعارضة في سوريا لإطاحة نظام الأسد، بأن "هذه منظمات إرهابية وهذا الجولاني ذئب في ثوب حمل".
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وعرضت هسكل في مؤتمر صحافي مجموعة من الصور للجولاني تظهر انتماءه إلى "الفصائل الإسلامية المتطرفة".

وقالت "من المهم أن نتجنب الوقوع في محاولة تبييض صورة الجماعات الجهادية في سوريا. نحن نعرف من هم ونعرف حقيقتهم، حتى لو غيروا أسماءهم، نحن نفهم مدى خطورتهم على الغرب".(سكاي نيوز) 
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