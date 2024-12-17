السيسي يشدد على أهمية بدء عملية سياسية شاملة في سوريا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها.



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كما بحث السيسي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس على أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع دون قيود أو عراقيل. (سكاي نيوز) وشدد "على أهمية بدء عملية سياسية شاملة تضم كافة مكونات وأطياف الشعب السوري".كما بحث السيسي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس على أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع دون قيود أو عراقيل. (سكاي نيوز)