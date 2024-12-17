روسيا: لرفع العقوبات عن سوريا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أنه "يجب رفع العقوبات لأنها، كما قلنا دائما، تطال مواطنين عاديين. ومن جانبنا، سنواصل تقديم المساعدة للشعب السوري الشقيق".

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كما أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن خلال زيارته إلى دمشق الأحد الماضي، عن أمله في رفع العقوبات الغربية عن البلاد بعد تنحية بشار الأسد عن السلطة. (روسيا اليوم)