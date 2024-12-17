بشأن الهجمات الإسرائيلية.. إليكم ما أعلنه المبعوث الأممي إلى سوريا

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وأشار إلى أن"هناك مجموعات مسلحة منظمة في سوريا تعمل خارج قيادة العمليات العسكرية"، مضيفاً بأنه يوجد "قلق بشأن التصعيد العسكري، فمن الممكن أن يكون كارثيا".وأكد أن "إسرائيل شنت أكثر من 350 ضربة على المرافق العسكرية والمعدات منذ سقوط النظام السابق، والاعتداءات الإسرائيلية تعرض المدنيين لمخاطر أكبر وتقوض فرص الانتقال السياسي النظامي".وإعتبر أنه "يجب أن تتوقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا".تابع: "الانتقال السياسي ضروري ومطلوب ويتطلب عملية جامعة لكل الأطياف السورية".ورأى أنه "علينا ضمان بقاء العملية السياسية على المسار الصحيح وإلا هناك خشية من عودة عدم الاستقرار". (روسيا اليوم)