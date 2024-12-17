ملف إعادة إعمار سوريا بين اردوغان وبن حمد

Advertisement

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ضرورة تعاون المجتمع الدولي خلال مرحلة إعادة إعمار سورياونقل بيان للرئاسة التركية عن أردوغان قوله إن تركيا تكافح التنظيمات الإرهابية كافة لحماية أمنها القومي وإنهاء حالة عدم الاستقرار في سوريا بأسرع وقت.وشدد أردوغان في وقت سابق على ضرورة التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة إعمار سوريا وإصلاح مؤسساتها ومكافحة الإرهاب.جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في المجمع الرئاسي التركي بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.وقال أردوغان إن التطورات الأخيرة في سوريا كشفت مدى دقة السياسة الخارجية الإنسانية والواعية التي تنتهجها تركيا. (روسيا اليوم)