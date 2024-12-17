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عربي-دولي

لأسباب أمنية.. نقيب المحامين السوريين يتخذ قرارا تاريخيا

Lebanon 24
17-12-2024 | 13:42
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أصدر نقيب المحامين السوريين أحمد دخان قرارا تضمن إلغاء كافة حالات الشطب بحق المحامين والمحاميات المشطوبين لأسباب أمنية.

وفي بيان لها، أعلنت نقابة المحامين: "نبارك لأبناء الشعب السوري بكل مكوناته إنتصار ثورة الحرية والكرامة وإسقاط نظام الأسد وحزبه الحاكم وفي ظل التحديات التي تمر بها بلادنا الحبيبة ومع تصاعد التحديات التي تواجهنا كمجتمع ومحامين فإن النقابة المركزية للمحامين تتوجه إلى زميلاتنا وزملائنا الأعزاء بهذا النداء لضرورة التكاتف والتعاون للنهوض بمهنة المحاماة وترسيخ دور رجال القانون في بناء دولة العدالة والمواطنة من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس العدالة والشفافية وسيادة القانون فإننا في نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية نقرر الآتي:
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أوّلأً، ممارسة مهنة المحاماة حق مصان لجميع الأعضاء المنتسبين إلى نقابة المحامين والمقيدين لديها وفق ضوابط قانون تنظيم مهنة المحاماة.

ثانياً، تلغى كافة قرارات الشطب الصادرة بحق جميع الزملاء المحامين والمحاميات المشطوبين لأسباب أمنية والصادرة عن فروع نقابة المحامين في عهد النظام البائد.

ثالثاً، تلغى كافة القرارات الصادرة عن النقابة المركزية والفروع من تاريخ 08.12.2024 ضمنا وإبطال كافة مفاعيلها.

رابعاً، الحفاظ على أموال النقابة وموجوداتها لحين صرفها لمستحقيها أصولا.

خامساً،الحرص الدائم على ضمان حصانة المحامي وحفظ كرامته.
أخيراً، القرارات والتعاميم التي تخص العمل النقابي سيتم نشرها عبر المعرفات الرسمية للنقابة حصرا.
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