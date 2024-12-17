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القائد العسكري لهيئة تحرير الشام يؤكد: سنحل جناحنا العسكري

Lebanon 24
17-12-2024 | 15:57
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أعلن القائد العسكري لهيئة تحرير الشام، مرهف أبو قصرة، المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، اليوم الثلاثاء، إن "بناء مؤسسة عسكرية تنضوي ضمنها كل الفصائل المعارضة، يشكل الخطوة المقبلة بعد إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد".
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وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس في مدينة اللاذقية الساحلية، قال: "في أي دولة، يجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية ضمن هذه المؤسسة".

وعما إذا كان سيصار إلى حل جناح الهيئة العسكري، أجاب: "بالتأكيد، سنكون إن شاء الله من أول المبادرين وسنبقى مبادرين لأي توجه يحقق المصلحة العامة للبلد". (سكاي نيوز) 
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