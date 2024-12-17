القائد العسكري لهيئة تحرير الشام يؤكد: سنحل جناحنا العسكري

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وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس في مدينة اللاذقية الساحلية، قال: "في أي دولة، يجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية ضمن هذه المؤسسة".وعما إذا كان سيصار إلى حل جناح الهيئة العسكري، أجاب: "بالتأكيد، سنكون إن شاء الله من أول المبادرين وسنبقى مبادرين لأي توجه يحقق المصلحة العامة للبلد". (سكاي نيوز)