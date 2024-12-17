"الصندوق الأسود" لنظام الأسد هرب إلى دولة مجاورة لسوريا.. صحيفة عربية تكشف التفاصيل

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كشفت مصادر سورية مطلعة لصحيفة "عكاظ" السعودية أن مدير الأمن القومي السوري السابق اللواء علي مملوك توجه بعد ساعة من هروب بشار الأسد إلى دولة إقليمية.وأفادت المصادر بأن مدير الأمن القومي السوري السابق لم يصطحب معه أي شخص من مكتبه الخاص سوى عائلته وبعض المقربين عائليا.وذكرت المصادر لـ"عكاظ" بأن مملوك الذي يوصف بأنه "الصندوق الأسود" للنظام السابق، تربطه علاقات طيبة بهذه الدولة وفضل التوجه إليها.ويعتبر مملوك ضابط استخبارات سوري ومقرب من الأسد، ويطلق عليه "الصندوق الأسود" للنظام السابق وهو من مواليد دمشق 1949 من عائلة ذات جذور إقليمية عميقة.وعين مملوك عام 2005 رئيسا للمخابرات العامة وكلف بقمع الاحتجاجات عام 2011، ويواجه عقوبات غربية صارمة حيث وجهت إليه باريس اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في دوره في تعذيب وقتل ناشط أمريكي سوري. (روسيا اليوم)