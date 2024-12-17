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عربي-دولي
بعملية نوعية.. أسر مجموعة كبيرة وخطيرة جدا تابعة للأسد في سوريا
Lebanon 24
17-12-2024
|
16:59
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أكدت إدارة العمليات العسكرية في سوريا أن "قواتها وعناصرها الأمنية تقوم بعملية نوعية وتأسر مجموعة كبيرة تابعة لفلول النظام السابق في جبال الساحل".
وقالت "غرفة عمليات ردع العدوان" في بيان لها على "تلغرام": "قواتنا وعناصرنا الأمنية تقوم بعملية نوعية وتأسر مجموعة كبيرة وخطيرة جدا تابعة لفلول النظام البائد في جبال الساحل".
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