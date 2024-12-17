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السويد تعدّ مشروعاً يشدّد القيود على طالبي اللجوء

Lebanon 24
17-12-2024 | 17:53
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أعلنت الحكومة السويدية الثلاثاء أنها أعدّت مشروع قانون من شأنه الحد من قدرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على تقديم طلبات جديدة من دون مغادرة البلاد، في مسعى لمكافحة الإقامة غير النظامية.

وقال وزير الهجرة واللجوء يوهان فورسيل في مؤتمر صحافي إن أكثر من سبعين بالمئة من طلبات اللجوء يتم رفضها لكن عدداً كبيراً من الأشخاص يبقون على الأراضي السويدية.
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ولمعالجة ذلك، ينصّ مشروع القانون على أن هذه القرارات تبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتباراً من مغادرة الشخص المعني البلاد.
كذلك يلحظ النص منع طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم من طلب إقامة للعمل والبقاء في السويد.

ويتطلب هذا النص مصادقة البرلمان ليصبح قانوناً نافذاً، وتعوّل الحكومة على دخوله حيّز التنفيذ اعتباراً من نيسان المقبل.

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