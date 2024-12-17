مسؤول أميركي: خسائر كبيرة في صفوف قوات كوريا الشمالية في كورسك

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أعلن مسؤول عسكري أميركي كبير الثلاثاء أن "القوات الكورية الشمالية تكبّدت مئات الضحايا بين قتيل وجريح في القتال ضد قوات كييف في منطقة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا".وقال مشترطاً عدم نشر اسمه إن "تقديرنا الأخير للضحايا الذين تكبّدتهم كوريا الشمالية هو مئات عدة".وأضاف أن "هذا العدد يشمل كل شيء من المصابين بجروح طفيفة إلى القتلى في الميدان، ويشمل عسكريين من كل الرتب".وأرجع سبب هذه الخسائر الكبيرة إلى افتقار القوات الكورية الشمالية إلى خبرات قتالية بالدرجة الأولى.وأوضح أن "هؤلاء ليسوا جنودا متمرّسين في المعارك. لم يسبق لهم أن شاركوا في القتال"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر ساهم على الأرجح في سبب تكبدّهم الخسائر التي لحقت بهم على أيدي الأوكرانيين".