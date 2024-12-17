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الولايات المتحدة.. المجمع الانتخابي يمنح ترامب 312 صوتا والعين على "6 كانون الثاني"

Lebanon 24
17-12-2024 | 23:28
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منح أعضاء المجمع الانتخابي الأميركي الرئيس المنتخب دونالد ترامب الأصوات الـ312 مقابل 226 لنائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، وفق ما أفادت شبكة "سي إن إن".


وبينما فاز ترامب بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر، تم إضفاء الطابع الرسمي على فوزه اليوم حيث تجمع الناخبون الرئاسيون في جميع أنحاء البلاد كجزء من العملية الدستورية لانتخاب رئيس رسميا يعرف باسم المجمع الانتخابي.
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ويحتاج انتخاب الرئيس الأميركي إلى 270 صوتا من أصل 538 صوتا في المجمع الانتخابي.
 
وفاز ترامب بـ312 صوتا في انتخابات تشرين الثاني مقابل 226 صوتا لنائبة الرئيس كامالا هاريس.

وحتى الآن، صوت كل ناخب لصالح المرشح الذي تم انتخابه لتمثيله وبعد ذلك، سيتم إرسال أصوات كل ولاية إلى الكونغرس وسيجتمع المشرعون في جلسة مشتركة في 6 كانون الثاني لفرز الأصوات الانتخابية رسميا وإعلان ترامب وسناتور أوهايو جي دي فانس رسميا الرئيس القادم ونائب الرئيس.  

وهنا يشار إلى أنغ في الانتخابات الماضية شهد يوم 6 كانون الثاني 2020 أحداثا صعبة بعدما هاجم أنصار ترامب مبنى الكابيتول اعتراضا على نتائج الانتخابات حينها التي أدت إلى فوز بايدن.

 ومن المقرر أن يتولى ترامب وفانس منصبيهما ظهر يوم 20 كانون الثاني 2025. (روسيا اليوم)
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