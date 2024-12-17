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عربي-دولي
قنبلة من الحرب العالمية الثانية تُثير الرعب في ألمانيا!
Lebanon 24
17-12-2024
|
23:38
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بنجاح تم إبطال مفعول قنبلة أخرى من قنابل الحرب العالمية الثانية التي ألقيت على ألمانيا قبل نحو 80 عاما أو أكثر، وذلك بعدما أثارت الرعب لعدة ساعات وأجبرت الآلاف على مغادرة منازلهم.
واكتشفت تلك القنبلة، وهي قنبلة أميركية تزن 10 أطنان مزودة بفتيل تلامس، خلال أعمال بناء. وقد تم إبطال مفعولها مساء أمس الثلاثاء، وفق ما أفادت إدارة المدينة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.
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وسيتم الآن نقل القنبلة التي لم تنفجر بعيدا، وسيتم رفع إغلاق الطرق، مما يسمح لنحو 3100 شخص في دائرة نصف قطرها 350 مترا ممن اضطروا إلى مغادرة منازلهم خلال الليل بالعودة.
وعلى الرغم من انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1945، فلا تزال القنابل تكتشف في العديد من المدن الألمانية، عادة عندما يتم الإعداد لبناء عقار جديد أو لتجديد عقار قائم بالفعل.(العربية)
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