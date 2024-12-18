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عربي-دولي

جندته أوكرانيا.. الأمن الروسي يعلن اعتقال منفذ اغتيال كيريلوف ومساعده

Lebanon 24
18-12-2024 | 01:53
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، اعتقال مرتكب جريمة قتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات الروسية إيغور كيريلوف، وهو مواطن من أوزبكستان يبلغ من العمر 29 عاما، بحسب ما أفادت وكالة "تاس" للأنباء.
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وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن "مرتكب الهجوم الإرهابي" تم تجنيده من قبل الاستخبارات الأوكرانية.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، خلال اجتماع بشأن العقود الحكومية الدفاعية لعام 2025، إلى عدم تخفيف الضغط عن كييف، مشدداً على أنه يتعين على وكالات إنفاذ القانون الروسية العثور على قتلة كيريلوف في روسيا.

كما دعا إلى بذل كل ما في وسعه لتدمير العقول المدبرة لعملية القتل هذه في كييف، وهم القيادة العسكرية والسياسية لأوكرانيا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، قد نفى وجود أي صلة لواشنطن باغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والبيولوجية والكيمياوية للجيش الروسي، في التفجير صباح أمس الثلاثاء.

ووفقا للجنة التحقيق الروسية، ففي صباح يوم 17 كانون الأول الجاري، في ريازانسكي بروسبكت بموسكو، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة في دراجة نارية كانت تقف بجوار مدخل منزل، تسببت بمقتل قائد قوات الدفاع الكيمياوي والبيولوجي الروسية إيغور كيريلوف، ومساعده.(العربية)

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