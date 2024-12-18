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بعد التصويت على عزله.. رئيس كوريا الجنوبية يتخلف عن المثول أمام "إنفاذ القانون" لاستجوابه

Lebanon 24
18-12-2024 | 02:37
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تخلف الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، عن المثول أمام سلطات إنفاذ القانون، اليوم الأربعاء، لاستجوابه بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن فريق تحقيق مشتركا، يتألف من الشرطة ومكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع، طلبوا حضور يون للاستجواب.
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وأضافت الوكالة أن محاولات تسليم الاستدعاء إلى يون باءت بالفشل هذا الأسبوع بعد أن رفض مكتبه قبولها أو إعادة إرسال البريد.
وصوت البرلمان الكوري الجنوبي يوم السبت على عزل يون، بعد أسبوعين تقريبا من محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

وتولى رئيس الوزراء هان داك سو مهامه الرئاسية إلى أن تبت المحكمة الدستورية في أمر الرئيس وما إذا كانت ستؤكد عزله أو تعلن عدم دستورية تلك الخطوة.

وقد حددت المحكمة موعد بدء إجراءات العزل في 27 كانون الاول. ومن غير الواضح ما إذا كان يون سيمثل شخصيا في جلسة الاستماع.
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