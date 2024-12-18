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عربي-دولي

سفير تركيا في مصر يرد على مشاركة بلاده في إسقاط بشار الأسد

Lebanon 24
18-12-2024 | 03:18
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قال السفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن إن "سوريا مهمة جدا لـ تركيا والحكم فيها يجب أن يكون في يد السوريين لأنهم عانوا كثيرا في السنوات الماضية".
 
وتابع، سفير تركيا بالقاهرة خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": أن أكثر من مليون سوري تم تهجيرهم قسريا من بلدهم، مدعيا أن حزب العمال الكردستاني كان يحاول تقسيم سوريا.
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وبسؤاله كيف ساعدت تركيا على إسقاط نظام بشار الأسد، علق السفير التركي بالقاهرة: "أنقرة لم تعمل على إسقاط النظام بل سقط من تلقاء نفسه، والشعب السوري لم يكن يتلقى أي دعم، في حين أن بشار كان مدعوما من روسيا وإيران".

وتابع: نظام بشار الأسد سقط من نفسه عندما تخلت عنه إيران وروسيا، ورأينا كيف أن حلب سقطت في يد المعارضة دون إطلاق رصاصة واحدة وتلتها حماة وحمص ثم دمشق.

ولفت إلى أنه كان هناك تواصل وحوار مع روسيا وإيران بشكل دائم في الوقت الذي كانت دمشق على وشك السقوط.

وزعم أن نظام الأسد لم يفكر في التفاوض مع المعارضة أو التواصل مع جامعة الدول العربية من أجل مصلحة شعبه.

وأكد: أن أي تقسيم لسوريا يقلقنا في تركيا ونتواصل مع الجامعة العربية ومصر لتجنب هذا المصير، هي دولة محورية ونرغب في مساعدتها وبنائها وإعادة إعمارها وننسق مع مصر والسعودية وقطر والعراق لكي تعبر من هذا النفق.

وبشأن تخوف بعض المصريين من سيطرة فصيل ديني سياسي معين على سوريا، أكد السفير التركي بالقاهرة: لا نريد حركات راديكالية متطرفة في المنطقة وننسق دائما مع الدول العربية حتى لا يتم تهديد الجيران ويجب أن تكون سوريا متحدة. (روسيا اليوم)
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