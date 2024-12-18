17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زيلينسكي: ليس لدينا لا القوة ولا القدرة على استرجاع دونباس والقرم
Lebanon 24
18-12-2024
|
03:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعترف فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا لا تملك القوة ولا القدرة اللازمة "لاستعادة" دونباس وشبه جزيرة القرم، في مقابلة له مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.
وجاء تصريح الرئيس الأوكراني المنتهية عهدته، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول التنازلات التي من الممكن أن تقدمها كييف من أجل "إنهاء الحرب".
Advertisement
وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية بتقنية الفيديو: "في الواقع، هذه الأراضي تخضع الآن لسيطرة الروس. وليس لدينا القوة الكافية لإعادتها تحت سيطرتنا، ولم يتبق لنا سوى الاعتماد على الضغط الدبلوماسي من المجتمع الدولي لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".
وفي الوقت نفسه، أجاب سلبا على السؤال التوضيحي حول ما إذا كان بوسع كييف أن تتخلى عن مطالبتها بشبه جزيرة القرم أو دونباس "ولو مؤقتا".
وفي وقت سابق، اعترف الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، والذي تم تعيينه رئيسا لمؤتمر ميونيخ الأمني، بإمكانية تقديم تنازلات إقليمية مؤقتة من جانب أوكرانيا لتحقيق السلام. ووفقا له، فإن خط وقف إطلاق النار يجب أن يشمل منطقتي دونباس ونوفوروسيا الروسيتين، اللتين تعتبرهما أوكرانيا ملكا لها، "وهو أمر ليس واقعيا تماما في المستقبل القريب". وفي الوقت نفسه، قال إنه من الممكن منح كييف عضوية في الناتو مع الأخذ في الاعتبار المناطق الخاضعة لسيطرتها، فقط إذا تخلت أوكرانيا نهائيا عن المناطق المتنازع عليها.
وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق شروط حل الصراع في أوكرانيا، من بينها انسحاب القوات الأوكرانية من منطقتي دونباس ونوفوروسيا، تخلي كييف عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ورفع العقوبات الغربية عن روسيا، بالإضافة إلى وضع أوكرانيا المحايد، خالية من الأسلحة النووية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للبنانيين.. فرص عمل بالآلاف
Lebanon 24
للبنانيين.. فرص عمل بالآلاف
14:43 | 2024-12-17
17/12/2024 02:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لتأمين الكهرباء.. هذا ما قرّره مجلس الوزراء اليوم
Lebanon 24
لتأمين الكهرباء.. هذا ما قرّره مجلس الوزراء اليوم
15:54 | 2024-12-17
17/12/2024 03:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تشهده الضاحية ليلاً
Lebanon 24
هذا ما تشهده الضاحية ليلاً
02:45 | 2024-12-18
18/12/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سفينة أميركية تحصل على الموافقة للرسو في مرفأ بيروت.. هذا ما تحمله
Lebanon 24
سفينة أميركية تحصل على الموافقة للرسو في مرفأ بيروت.. هذا ما تحمله
15:37 | 2024-12-17
17/12/2024 03:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في أجواء ميلادية… شاهدوا أحدث إطلالة لمعتصم النهار وعائلته (صورة)
Lebanon 24
في أجواء ميلادية… شاهدوا أحدث إطلالة لمعتصم النهار وعائلته (صورة)
15:40 | 2024-12-17
17/12/2024 03:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:00 | 2024-12-18
تبدّل كبير.. هكذا ينظر "حزب الله" إلى سوريا!
10:49 | 2024-12-18
بالفيديو: ترامب يلفت الأنظار بتسريحة شعر جديدة.. شاهدوا كيف بدا
10:47 | 2024-12-18
سوليفان: اقتربنا من هدف المفاوضات بشأن غزة
10:22 | 2024-12-18
بالفيديو... إسرائيل تزعم تدمير مقرّ قيادة لـ"حزب الله" في الجنوب
10:21 | 2024-12-18
أصيب بوعكة صحية.. بيان يكشف حالة رئيس الوزراء المصري
10:11 | 2024-12-18
بشأن الصحافي الأميركي المختفي في سوريا.. ماذا وعد نتنياهو عائلته؟
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
18/12/2024 18:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
18/12/2024 18:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
18/12/2024 18:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24