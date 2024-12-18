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عربي-دولي
مسؤول سوري يُثير "موجة" جدل على مواقع التواصل.. هذا ما قاله عن المرأة
Lebanon 24
18-12-2024
|
04:22
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تسبب تصريح المتحدث الرسمي باسم الإدارة السياسة التابعة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا عبيدة أرناؤوط عن دور المرأة، بموجة من الجدل والانتقادات الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أرناؤوط في تصريحات صحفية إن "كينونة المرأة وطبيعتها البيولوجية والنفسية لا تتناسب مع كل الوظائف كوزارة الدفاع مثلاً".
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واعتبر العديد من الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة أن تصريحات أرناؤوط تشير إلى رفضه لفكرة تولي النساء للمناصب في الحكومة وهذا ما يعد انتقاصا من قيمة المرأة وتقليلا من قدراتها.
واستعرض العديد من السوريين الكثير من الأمثلة التي تثبت الدور البارز الذي لعبته المرأة السورية على مدى التاريخ.
ومن الأمثلة البارزة على هذا الدور، السفيرة أليس قندلفت وهي أول امرأة عربية تمثل بلدها كسفيرة في مجلس الأمم المتحدة في الأربعينات من القرن الماضي.
ولا يمكن لأي سوري أن ينسى نازك العابد التي قادت الحركة النسائية وطالبت بإعطاء المرأة السورية حقوقها السّياسية، ولعبت دورا رياديا في تأسيس عدد من المطبوعات والجمعيات النسائية، وشاركت في معركة ميسلون ضد الاحتلال الفرنسي، بصفتها رئيسة جمعية النجمة الحمراء التي سبقت منظمة الهلال الأحمر السوري. (سكاي نيوز)
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