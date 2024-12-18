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زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو مريضة ومختلة ومنكسرة

Lebanon 24
18-12-2024 | 04:40
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استبعد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأربعاء، احتمال انضمامه إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووصفها بأنها "مريضة ومختلة ومنكسرة".
لابيد كان يجيب عن سؤال في حديث لإذاعة "103 إف إم" المحلية بشأن احتمال انضمامه إلى الحكومة من أجل إبرام اتفاق لتبادل أسرى مع حركة حماس.
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ومشيرا إلى نتنياهو، قال لابيد: "هو لا يريد ذلك (انضمامي إلى حكومته). لم يرغب أبدا ولم يستفسر أبدا ولم يسألني أبدا. هو يريد (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير، و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريش".
وأضاف: "لن أجلس في حكومات نتنياهو، لأنه لا ينبغي أن يكون رئيسا لوزراء إسرائيل".
لابيد شدد على عدم وجود استقرار في حكومة نتنياهو القائمة منذ كانون الأول 2022، مستشهدا بتصويت حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، برئاسة بن غفير، قبل يومين ضد ميزانية الدولة في الكنيست (البرلمان).
ولافتا إلى الأحزاب المشكلة للحكومة، قال لابيد: "إنهم لا يتفقون مع بعضهم. هذه حكومة مريضة ومختلة ومنكسرة. الموازنة مرت بأصوات 59 مقابل 57 معارضا".
وأضاف: "من المؤكد أن هذه حكومة غير مستقرة. مهمتنا هي الإطاحة بهم.. وسنبذل قصارى جهدنا لإجراء انتخابات في أقرب وقت".
وانتقد لابيد توجه نتنياهو إلى المنطقة السورية العازلة من أجل التقاط الصور في قمة جبل الشيخ السوري المحتل.
وقال لابيد: "لم تتنبأ أي وكالة استخبارية عالمية بسقوط (رئيس النظام السوري بشار) الأسد. لكنهم (الحكومة الإسرائيلية) يقولون الآن إنهم يعرفون كل شيء وإنه من الممكن التقاط الصور في الجولان ويقودوننا إلى مواجهة (جديدة)".
واستدرك: "كنت وما زلت أؤيد الذهاب إلى جبل الشيخ، لكن لماذا يجب التصوير هناك ويجروننا إلى صراع آخر لستم متأكدين من ضرورته؟".
المصدر: الأناضول
 
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