نتنياهو حدّد المهلة.. متى ستنسحب إسرائيل من جبل الشيخ؟





وقبل أيام، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوامر للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للبقاء طوال فصل الشتاء في المنطقة العازلة مع سوريا في هضبة الجولان المحتلة.

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وقال الوزير في بيان: "بسبب الوضع في سوريا، من الأهمية من الناحية الأمنية الإبقاء على وجودنا على قمة جبل حرمون". أفادت "سكاي نيوز عربية" بأن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالبقاء في جبل الشيخ في سوريا لأكثر من عام وحتى نهاية 2025.وقبل أيام، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوامر للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للبقاء طوال فصل الشتاء في المنطقة العازلة مع سوريا في هضبة الجولان المحتلة.وقال الوزير في بيان: "بسبب الوضع في سوريا، من الأهمية من الناحية الأمنية الإبقاء على وجودنا على قمة جبل حرمون".

وأضاف: "يجب بذل كل الجهود لضمان جهوزية الجيش في المكان، للسماح للجنود بالبقاء هناك رغم ظروف الطقس الصعبة".

ومنذ الانهيار المفاجئ لحكومة الأسد في سوريا، تنقل إسرائيل قوات إلى المنطقة العازلة على الجانب السوري من الخط الفاصل مع هضبة الجولان المحتلة، كما تنفذ مئات الغارات الجوية لتدمير أسلحة الجيش السوري وعتاده.



ويتيح جبل الشيخ استخدام المراقبة الإلكترونية في عمق الأراضي السورية، مما يمنح إسرائيل القدرة على الإنذار المبكر في حالة وقوع هجوم وشيك. (سكاي نيوز عربية)