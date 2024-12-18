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عربي-دولي

نائب بريطاني يدعو لفرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل

Lebanon 24
18-12-2024 | 06:20
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طالب ريتشارد بورغون، النائب المستقل في البرلمان البريطاني، حكومة بلاده بفرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل وعقوبات قوية ضدها.
وأوضح بورغون في تصريح للأناضول، أن دعوة الحكومة البريطانية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني "لم تكن كافية".
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وأضاف أن على الحكومة البريطانية فعل المزيد من أجل وقف الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف غزة.
وتابع: "أعتقد أن دعوات وقف إطلاق النار من قبل السياسيين والحكومات أصبحت نوعا من الطقوس لأنه من الواضح أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لن يصغي إلى هذه الدعوات. المطلوب هو أن تتحرك الحكومات، وهذا يعني وقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل وكذلك فرض عقوبات عليها".
ولفت إلى أنه "من الممكن دفع إسرائيل إلى نقطة توقف فيها جرائم الحرب ووضع حد لعمليات القتل الجماعي للشعب الفلسطيني، من خلال وقف تصدير الأسلحة إليها".
المصدر: الأناضول
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