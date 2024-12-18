إيران.. رجلٌ اعتدى على 60 امرأة وهكذا كان مصيره!

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وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية، إن المتهم ويدعى راستغوي كاندولاج "أصاب 59 امرأة وفتاة صغيرة بمخرز وزرع الرعب في طهران"، موضحاً أن بعض الاعتداءات تعود إلى العام 2018.والمخرز هو أداة معدنية حادة تستخدم لإحداث ثّقوب صّغيرة خاصة في الجلود.وبحسب القضاء، فإن الرجل المدان كان يستقل دراجة نارية وهو ملثم الوجه، وهاجم ضحاياه من الخلف.وإيران هي الدولة التي تنفذ أكبر عدد من عمليات الإعدام سنويا بعد الصين، وفق منظمة العفو الدولية. ولا توجد أرقام رسمية متاحة بشأن عدد الإعدامات.وتطبق إيران عقوبة الإعدام على العديد من الجرائم، من بينها الاتجار بالمخدرات والقتل وكذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي.وفي أيلول الماضي، أُعدم شخصان دينا بتهمتي السطو المسلح وقتل شرطي.