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عربي-دولي

3 أشقاء قتلوا شقيقتهم... وهكذا تخلصوا من جثتها!

Lebanon 24
18-12-2024 | 07:04
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أقدم 3 أشقاء على قتل شقيقتهم الصغرى خنقا، ودفنها بمنزل والدهم في محافظة سوهاج في صعيد مصر.

واكتشفت زوجة أحد الأشقاء جريمة القتل بعدما كانت تبحث في هاتف زوجها، حيث عثرت على تسجيلات صوتية بين زوجها وشقيقيه يتفقون فيها على قتل شقيقتهم.
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وقامت الزوجة بإبلاغ السلطات بجريمة الأشقاء الثلاثة، وأنهم قاموا بدفن شقيقتهم في أرضية إحدى غرف منزل والدهم.

وبعد إلقاء القبض على الأشقاء، اعترفوا بتفاصيل الجريمة معللين فعلتهم بشكهم في سلوك شقيقتهم، ما دفعهم لقتلها "ليغسلوا عارهم". (العربية)

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