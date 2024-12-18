مصادر: حماس وافقت على عدم الانسحاب الإسرائيلي الكامل بالمرحلة الأولى من الاتفاق

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أفادت مصادر، الأربعاء، بحدوث اختراق كبير في بعض القضايا الخلافية العالقة بشأن، اتفاق غزة، حيث تمر حاليا ساعات حاسمة في ظل الضغوط التي يمارسها الوسطاء الأميركي والقطري والمصري.وأفادت مصادرنا بأن حماس وافقت على عدم الانسحاب الإسرائيلي الكامل بالمرحلة الأولى من الاتفاق، وتخلت عن شرط إنهاء الحرب كليا في المرحلة الأولى.وأضافت المصادر أن حماس وافقت على الإفراج عن المرضى وكبار السن والمجندات الأسرى لديهان كما وافقت على ترحيل كبار الأسرى الفلسطينيين لقطر وتركيا.وقالت إن حماس ترفض وجود أي نقاط تفتيش للسكان عند عودتهم للشمال، وتطالب بضمانات دولية مكتوبة للالتزام بكل مراحل الاتفاق.(العربية)