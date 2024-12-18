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عربي-دولي
داخل خزائن مجلس الشعب السوري.. هذا ما وجدته "هيئة تحرير الشام"
Lebanon 24
18-12-2024
|
08:04
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قالت مصادر لـ"ارم نيوز" أن "هيئة تحرير الشام" قامت بإرسال فريق مختص إلى مجلس الشعب السوري في دمشق لاستلام الأموال المخزنة في خزائن المجلس. لكن ما صدم الفريق كان تواضع المبالغ التي عُثر عليها.
وحسب المعلومات، وجد الفريق مبلغًا إجماليًا قدره 10 آلاف دولار و27 مليون ليرة سورية فقط، وهو ما أثار دهشة عناصر الهيئة الذين كانوا يتوقعون العثور على أموال أكبر.
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وأشار أحد موظفي المجلس، إلى أن هذا المبلغ البسيط فاجأ الجميع، خصوصًا مع الأهمية التي تحظى بها خزائن المجلس، مما يثير علامات استفهام حول ما كان يُتوقع وجوده.
وأشار إلى أن أحد عناصر الهيئة مازح زملاءه قائلًا: "أحمل في سيارتي مبلغًا ماليًّا يفوق ما وجدناه بعشرة أضعاف".
المصادر أوضحت أن مبنى المجلس يحتوي على سبع خزائن كبيرة الحجم، تُستخدم لتخزين الأموال التي تُحصّل من الداخل والخارج، ويعود ريعها مباشرة للمجلس.
بحسب المصادر، يتم التحكم في التصرف بالأموال الموجودة في خزائن المجلس بموافقة رئاسة الحكومة.
وتصل تقارير دورية إلى الحكومة حول الأرقام والتحصيلات، حيث تُصدر الموافقات على أوامر صرف المبالغ، بينما يتم إيداع الفائض منها في مصرف سوريا المركزي. (ارم نيوز)
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