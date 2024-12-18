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إقتصاد

بلدٌ عربيّ قد يخسر 90 مليار دولار... ما السبب؟

Lebanon 24
18-12-2024 | 08:12
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قالت الأمم المتحدة، إن تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن نحو 90 مليار دولار أميركي، في حال استمر الصراع في البلاد.

وأفاد مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، في تقرير حديث له حول تدهور الأراضي الزراعية في اليمن، إن البلاد واحدة من أكثر البلدان "عُرضة لتغيّر المناخ على وجه الأرض"، ولديها أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال.
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وأضاف: "في حال استمر الصراع فإن سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية". (العربية)
 
 
 

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