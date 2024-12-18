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عربي-دولي

العثور على جثث مجهولة الهويّة في منطقة السيّدة زينب

Lebanon 24
18-12-2024 | 08:30
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أعلن عضو مجلس الإدارة في الدفاع المدني السوري عمار السلمو، أن فرق "الخوذ البيضاء" عثرت على نحو 20 جثة ورفات مجهولة الهوية في مخزن للأدوية في منطقة السيدة زينب في دمشق.

وقال السلمو من المكان الذي يقع قرب مقام السيدة زينب لوكالة "فرانس برس": "وصلنا بلاغ عن وجود جثث وهياكل عظمية وروائح كريهة في هذا المكان".
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وبحسب السلمو فإن "الأعداد الموجودة هنا لا تتجاوز 20 ضحية، لكن العظام منشورة في كل مكان، سنحاول تجميع هذه العظام ومعرفة الرقم التقديري".

وأضاف السلمو أن "المكان مخصص ليكون مستودع أدوية، لكن داخل المستودع يوجد براد، هذا البراد يحتوي على جثث متفسخة وهياكل عظمية".

وأوضح أن ثمة "أرقاما موجودة على تلك الأكياس التي كتب عليها حلب- حريتان، لا ندري لمن تعود هذه الجثث، سنحاول معرفة أي تفاصيل تدلنا على هويتها".

وتابع أن "ما نستطيع أن نفعله الآن هو توثيق هذه الجثث لمعرفة أعمارها، وفي ما بعد أخذ عينات لفحص الحمض النووي لمعرفة هويتها". (سكاي نيوز)
 
 
 
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