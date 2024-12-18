بشأن الصحافي الأميركي المختفي في سوريا.. ماذا وعد نتنياهو عائلته؟

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بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد عاد البحث عن تايس الذي اختطف في سوريا قبل 12 عاما.



وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها تعمل تحت افتراض أن تايس على قيد الحياة وأنه كان محتجزا من قبل نظام بشار الأسد. وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والدة الصحفي الأميركي، أوستن تايس، بأن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ غارات جوية في المناطق السورية التي قد يكون موجودا فيها، وفقًا لنسخة من رسالة حصل عليها موقع "أكسيوس".بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد عاد البحث عن تايس الذي اختطف في سوريا قبل 12 عاما.وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها تعمل تحت افتراض أن تايس على قيد الحياة وأنه كان محتجزا من قبل نظام بشار الأسد.

وتأمل إدارة بايدن وعائلة تايس والمنظمات غير الحكومية التي تساعد في البحث أن يؤدي فتح السجون والأرشيفات المفتوحة حديثًا لأجهزة المخابرات السورية إلى إلقاء الضوء على مكان وجوده.

وأرسلت ديبرا تايس، والدة أوستن، رسالة إلى نتنياهو، الثلاثاء، قالت فيها إنها لديها "معلومات موثوقة" تفيد بأن ابنها قد يكون محتجزا في سجن بالقرب من دمشق.



وطلبت من نتنياهو وقف حملة القصف للسماح لرجال الإنقاذ بالوصول إلى الموقع.

وقال مسؤول إسرائيلي إن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرين بين الحكومتين الأميركية والإسرائيلية بشأن قضية تايس.



وبحسب معلومات متداولة، وصل نزار زكا، مؤسس ورئيس منظمة "هوستاج إيد وورلد وايد"، وهو قريب جدا من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إلى سوريا قبل أيام قليلة للبحث عن تايس.



وقال لـ"أكسيوس" إنه سعيد لسماع التزام نتنياهو تجاه والدة تايس، لكنه حذر من أن التزامات مماثلة قد أعطيت لأسر الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزوا في غزة وقتلوا بغارات جوية إسرائيلية.



وأضاف أن حملة القصف الإسرائيلية تعقد الجهود التي يبذلها فريقه وآخرون لتحديد مكان تايس.



وقال: "قصفت إسرائيل بعض الأماكن التي زرناها حول دمشق في اليوم التالي. وقد أدى ذلك إلى تعقيد عملنا هنا". (سكاي نيوز عربية)