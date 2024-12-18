أصيب بوعكة صحية.. بيان يكشف حالة رئيس الوزراء المصري

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بينما كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري يتحدث في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء، أصيب بوعكة صحية مفاجئة وطلب وقف المؤتمر لدقائق.. فماذا حدث؟المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة الحكومة المصرية كشف عن أن الدكتور مدبولي أصيب بدوار لدقائق، أثناء المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذى يعقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، ثم عاد لاستكمال المؤتمر على الهواء.وأوضح الحمصانى في بيان نشرته صفحة مجلس الوزراء المصري على موقع "فيسبوك للتواصل الاجتماعي" أن رئيس الوزراء، تعرض للإصابة دور برد شديد، منذ أيام، ورفض الحصول على راحة، وتناول العلاج اللازم ومضادات حيوية، وغادر مكتبه بالأمس في وقت متأخر، ثم عاد في الصباح الباكر، لعقد عدة اجتماعات قبل اجتماع مجلس الوزراء، وهو ما تسبب في الإجهاد الشديد، وحالة الدوار التي أصابته لدقائق.وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء، الحمد لله، بخير الآن، ويستكمل باقي اجتماعاته المقررة خلال اليوم. (العين الاخبارية)