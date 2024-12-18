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عربي-دولي

بالفيديو: ترامب يلفت الأنظار بتسريحة شعر جديدة.. شاهدوا كيف بدا

Lebanon 24
18-12-2024 | 10:49
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لم يكن ظهور الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب هذه المرة محط الأنظار بسبب السياسة، بل بسبب تسريحة شعر جديدة كشف عنها خلال ظهوره الأخير.

وأثارت التسريحة موجة من التعليقات المتباينة بين المؤيدين الذين أثنوا على التجديد، والمنتقدين الذين لم يفوتوا الفرصة للسخرية.

وظهر ترامب في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يمشي ويقترب من عدد من الأشخاص، ويلوح بيديه ويسألهم عما إذا كانوا يستمتعون بوقتهم. ثم يسألهم: "هل الجميع جمهوريون؟"
 
وقد أثار المظهر الجديد، الذي يتكهن البعض بأنه قد يكون نتيجة لارتدائه القبعة التي تحمل شعار "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، مزيجا من الإعجاب والفكاهة. (سكاي نيوز)
 
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