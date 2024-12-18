بيدرسن من سوريا: سنشهد انتخابات حرة ونزيهة بعد الفترة الانتقالية

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وشدد على "الحاجة إلى مساعدة إنسانية فورية" لسوريا تمهيدا "للتعافي الاقتصادي"، معربا عن أمله في "أن نرى بداية عملية سياسية تنهي العقوبات".وتطرّق بيدرسن إلى "تحديات في بعض المناطق" السورية، مشيرا ًإلى أن من أكبرها "الوضع في شمال شرق البلاد" الذي تسيطر عليه قوات كردية أقامت إدارة ذاتية في المنطقة. (الوكالة الوطنية)