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عربي-دولي

"فكرة ممتازة".. ترامب متحمس لفكرة جعل كندا الولاية الأميركية الـ51!

Lebanon 24
18-12-2024 | 16:00
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إقترح الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب، ضم كندا إلى الولايات المتحدة لتكون الولاية الأميركية الحادية والخمسين.

واشار إلى أن "هذا الاحتمال فكرة ممتازة بينما تشهد الدولة المجاورة أزمة سياسية حادة"، على ما نقلت عنه "وكالة الصحافة الفرنسية".
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وأضاف ترامب على منصته "تروث سوشال" أن الكنديين "سيدفعون مبالغ مالية أقل للضرائب والحماية العسكرية أعتقد أنها فكرة ممتازة، والولاية الأميركية الـ51!".
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