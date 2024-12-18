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عربي-دولي

الجولاني يؤكد: سوريا لن تصبح نسخة من "أفغانستان"

Lebanon 24
18-12-2024 | 16:47
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أعلن زعيم "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، اليوم الأربعاء، إن "سوريا منهكة من الحرب ولا تمثل تهديدا لجيرانها أو للغرب".

ودعا الجولاني في مقابلة مع "بي بي سي"، إلى "رفع العقوبات عن سوريا، وشدد على ضرورة شطب هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية".

أضاف أن هيئة تحرير الشام "ليست منظمة إرهابية".

تابع: "لم تستهدف الهيئة المدنيين أو المناطق المدنية"، معتبرا أنهم ضحايا أيضا لجرائم نظام الأسد، موضحاً أنه "لا ينبغي معاملة الضحايا بنفس طريقة معاملة الظالمين".

ونفى الجولاني أنه يريد أن تصبح سوريا "نسخة من أفغانستان"، مضيفا أن "البلدين مختلفان جدا، ولهما تقاليد مختلفة. أفغانستان مجتمع قبلي. في سوريا هناك عقلية مختلفة". (سكاي نيوز) 
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