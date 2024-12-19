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وبحسب الموقع، "على الرغم من قمع المقاومة في مرتفعات الجولان المحتلة، ظلت سوريا تحت حكم الأسد داعماً حيوياً للمقاومة التي يقودها حزب الله ضد الاحتلال الإسرائيلي المجاور، كما قدمت دعماً لوجستياً كبيراً وعمقاً جيوستراتيجياً. وقد عزز تحرير جنوب لبنان في عام 2000 وحرب عام 2006 هذه العلاقات وبرر الأساس المنطقي وراءها. وعلى النقيض من ذلك، وباستثناءات قليلة، كانت علاقة دمشق بالمقاومة الفلسطينية متوترة دائماً، لكن التقارب الدبلوماسي مع حماس في عام 2022 جعلهما أقرب تحت المظلة الأوسع للتحالف المعروف باسم "محور المقاومة"."علامات مثيرة للقلقوبحسب الموقع، "لقد وضعت حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة، وهجومها الواسع النطاق على لبنان، قوة هذا المحور على المحك. ومنذ اندلاع الهجوم الأخير في أواخر أيلول، أصبح استعداد إيران، وخاصة سوريا، للتأكيد على التزامهما بدعم حزب الله وحماس موضع شك. ولكن سقوط بشار الأسد قلب الطاولة تماماً. فبالإضافة إلى التداعيات الداخلية العميقة، ساهم سقوطه بزرع الشك الشديد على مستقبل دور سوريا ككل في مقاومة إسرائيل والإمبريالية الأميركية في المنطقة. إن العلامات المبكرة مثيرة للقلق، فقبل دخول دمشق، ركزت التصريحات العلنية السابقة لزعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، المعروف أيضًا باسم أبو محمد الجولاني، على محاربة "المشروع الإيراني" مع التعبير عن التسامح مع القواعد الأميركية في البلاد وتجاهل إسرائيل".وتابع الموقع، "لكن سقوط الأسد لم يغير الكثير. فقد دمرت الهجمات الجوية الإسرائيلية أصولاً عسكرية كبيرة للدولة السورية، كما أدى الغزو البري السريع الذي شنته تل أبيب، والذي كان انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي السورية. ووصلت دباباتها إلى مسافة 20 كيلومتراً من دمشق عبر ممر على طول الحدود اللبنانية. ومع ذلك، ظل رد الجولاني فاتراً. ففي حين ألغت إسرائيل اتفاقية "فصل القوات" لعام 1974، تمسك الشرع بها مؤكداً أن قواته لا تسعى إلى محاربة إسرائيل، وناشد المجتمع الدولي الضغط على تل أبيب".وأضاف الموقع، "من الأمور المثيرة للقلق أيضاً إغلاق معسكرات التدريب العسكرية للفصائل الفلسطينية المرتبطة بالنظام المخلوع، وتأكيد الأمين العام الجديد لحزب الله، نعيم قاسم، قطع خط الإمدادات من سوريا. وقد حاول قاسم التقليل من تأثير مثل هذا القطع، ولكن هذا لا ينبئ بالخير في ما يتعلق بالتعافي والقدرة على المناورة في الأمد البعيد. وسوف يزعم أنصار قطع العلاقات مع حزب الله أن هذا مبرر في ضوء تدخل حزب الله في الحرب الأهلية السورية لدعم نظام الأسد القمعي. والآن هناك عداء ضار بين الطرفين. ولكن هذا نصف الحقيقة. ويشير أنصار التدخل إلى أن الدافع وراءه كان ضرورة الدفاع عن خطوط إمداد المقاومة. وبدافع من الملاءمة الإيديولوجية، تجاهل كل معسكر وجهة نظر الآخر. والحقيقة التاريخية هي أن كلا الجانبين من القصة صحيح، ومهما كانت الضغائن المتبقية، فلا ينبغي لها أن تحجب حقيقة مفادها أن من مصلحة شعوب المنطقة الحفاظ على جبهة موحدة ضد العدوان والاحتلال الإسرائيلي".الحياد: استراتيجية خاسرةوبحسب الموقع، "هناك مجال للإرادة الطيبة للانتصار إذا كانت القوة الجديدة في سوريا جادة في مقاومة إسرائيل وتحرير الأراضي السورية المحتلة ناهيك عن فلسطين. لقد اختفى الآن السبب الرئيسي للخلاف، وهو نظام الأسد، كما تراجع نفوذ إيران، وأعاد موقف حزب الله المبدئي بشأن غزة تقديره، إن لم يكن شعبيته، في المنطقة العربية الأوسع نطاقاً. والأمر الأكثر أهمية هو أن إسرائيل تشن حرباً توسعية متعددة الجبهات دون مراعاة أو تمييز بين المصالح الفلسطينية واللبنانية والسورية. والواقع أن الفوائد الاستراتيجية المترتبة على الاحتفاظ بتحالف مع قوى المقاومة في لبنان وفلسطين واضحة بذاتها. قد يكون الطريق إلى تعزيز مثل هذا التحالف مع حزب الله شاقاً، وقد يتطلب سلسلة من التدابير لبناء الثقة، بما في ذلك إدخال عملية العدالة التصالحية المتبادلة لمحاسبة التجاوزات الماضية. ومن الممكن أن يساعد رسم رؤية مشتركة للتعاون في الحفاظ على قوة التحالف الماضي وتجنب أي مطبات".وتابع الموقع، "السيناريو البديل قد يكون إشعال فتيل الانتقام ضد حزب الله، والذي يتراوح بين الاشتباكات الحدودية وقطع خطوط الإمداد بشكل دائم، مع تقديم خدمة لفظية لدعم المقاومة الفلسطينية على غرار الأنظمة العربية الأخرى. ومثل هذه السياسة هي الحلم الإمبريالي الرطب للولايات المتحدة وإسرائيل، إنها وصفة لمزيد من الصراع الطائفي وتحييد آخر دولة عربية حدودية. إن سوريا "المحايدة"، المتحالفة مع تركيا أو دول الخليج العربي، لن تعيد مرتفعات الجولان أيضًا. وعلى النقيض من حالة مصر، عندما برر الرئيس الراحل أنور السادات استسلامه باستعادة سيناء، فإن سوريا في موقف أضعف بكثير للمطالبة بمثل هذه النتيجة".توحيد القوىوبحسب الموقع، "لقد حظي ضم إسرائيل للجولان بمباركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويواصل المسؤولون الإسرائيليون الإصرار على أن الجولان سيبقى ملكًا لهم إلى الأبد. ومن شأن الانفصال عن حزب الله أن يضعف موقف سوريا التفاوضي بشكل أكبر. لفترة طويلة، استشهد نظام الأسد بالصراع مع إسرائيل لتبرير إجراءاته القمعية ضد شعبه، ولطالما تحدى معارضوه النظام بإطلاق المقاومة في الجولان. والآن بعد أن وصلت المعارضة إلى السلطة، لم تعد هناك خطة من هذا القبيل في الأفق. ولكن الفائزين الجدد قد يقلبون هذه المعادلة رأساً على عقب ويستخدمون بناء الدولة والتنمية الاقتصادية كذريعة لتجنب مواجهة الاحتلال والعدوان الإسرائيليين بالكامل. ولا ينبغي أن تكون محاربة الاستعمار والاستبداد أمراً حصرياً، فمهما كانت الأجندة المحلية لسوريا الجديدة، فإن الاتحاد مع قوى المقاومة في المنطقة وخارجها يظل مفتاح التحرر من المشروع الاستعماري الاستيطاني الذي جلب الكثير من الظلم والحزن على الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين على حد سواء".