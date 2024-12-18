فروا بعد سقوط الأسد.. العراق يباشر إعادة الجنود السوريين طوعياً

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قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار بالعراق سعد المحمدي، إن إجراءات إعادة الجنود السوريين الذين لجأوا إلى العراق إلى وطنهم، بدأت طوعا.وأفاد في تصريح لشبكة "رووداو"، يوم الأربعاء، بأن الجنود وقعوا على تعهد بأن عودتهم طوعية وبعيدة عن الضغوط.وأشار رئيس اللجنة الأمنية إلى أن إجراءات إعادة الجنود السوريين تتم عبر منفذ القائم الحدودي.وذكر المحمدي أن عدد هؤلاء الجنود يبلغ 2490 شخصا، مشددا على حريتهم في الاختيار بين العودة أو البقاء في العراق. (الوقائع الإخبارية)