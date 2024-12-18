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عربي-دولي

سبب انهيار الجيش السوري أمام الفصائل المسلحة.. هذا ما كشفه مسؤول روسي

Lebanon 24
18-12-2024 | 23:33
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في إحاطة أمام ملحقين عسكريين أجانب، تحدث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أمس الأربعاء، عن سبب انهيار الجيش السوري أمام الفصائل المسلحة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن غيراسيموف قوله، إن الجيش السوري لم يستطع إجراء تدريبات بانتظام، وكان تدريبه القتالي سيئا بسبب العقوبات الأميركية.
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وأضاف غيراسيموف: "في 27 تشرين الثاني، شنت المعارضة هجوما من منطقة خفض التصعيد في إدلب. ولم تتمكن القوات الحكومية من توفير المقاومة الكافية".

ولفت المسؤول الروسي إلى أن موسكو قامت "بمحاولات للتوصل إلى تسوية سلمية سورية في صيغة أستانا، لكن هذا لم يناسب الولايات المتحدة وبريطانيا في المقام الأول، وأن الدولة السورية قد دُمرت فعليا".

وأصدر الرئيس السوري السابق بشار الأسد أول بيان منذ الإطاحة به من السلطة، قائلا إنه نُقل إلى روسيا من قاعدة حميميم في 8 كانون الأول عند تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة، بعد أن كان قد غادر دمشق في صباح ذلك اليوم مع اقتراب مقاتلي المعارضة.

ونُشر بيانه المكتوب على قناة الرئاسة السورية على تطبيق تليغرام وجاء بتاريخ 16 كانون الأول من موسكو، حيث مُنح حق اللجوء.

وأطاحت الفصائل المسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام، بالأسد في هجوم خاطف أنهى حكم العائلة الذي استمر أكثر من 50 عاما.(سكاي نيوز)




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