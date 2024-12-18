"تشويه واستفزاز"... كوريا الشمالية ترد على اميركا وحلفائها بشأن دعمها روسيا

Advertisement

قال متحدّث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية إنّ البيان الذي أصدرته 10 دول والاتحاد الأوروبي ينطوي على "تشويه" لروابط "التعاون العادي" بين بيونغ يانغ وموسكو.ندّدت بيونغ يانغ، الخميس، بـ"استفزازات متهوّرة" من جانب الولايات المتحدة وحلفائها بسبب انتقادهم دعمها روسيا في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا، بما في ذلك نشر قوات كورية شمالية.وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية إنّ البيان الذي أصدرته 10 دول والاتحاد الأوروبي ينطوي على "تشويه" لروابط "التعاون العادي" بين بيونغ يانغ وموسكو.والاثنين، أصدرت الولايات المتحدة وعدد من حلفائها بيانا يحذّر من أنّ الدعم "المباشر" الذي تقدّمه كوريا الشمالية لروسيا في أوكرانيا يشكّل "توسّعا خطرا" للنزاع.وقال وزراء خارجية كل من أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلاندا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في البيان: "ندعو كوريا الشمالية إلى أن توقف فورا أي مساعدة إلى روسيا في حربها الهجومية على أوكرانيا، بما في ذلك سحب جنودها".وردّا على هذا البيان، أعربت وزارة الخارجية الكورية الشمالية عن "قلقها البالغ واحتجاجها، وإدانتها ورفضها بأشد العبارات الاستفزازات غير المسؤولة من جانب الولايات المتحدة والقوى التابعة لها".وأضاف المتحدث باسم الخارجية الكورية الشمالية أنّ "الجنون" الذي اتّصف فيه بيان "القوى المعادية" يشير إلى أنّ تعزيز التعاون بين بيونغ يانغ وموسكو "يمنع بشكل فعّال الولايات المتحدة والغرب من توسيع نفوذهما ذي النوايا السيئة".ولم تذكر كوريا الشمالية على وجه التحديد نشرها قوات إلى جانب القوات الروسية، مكتفية بالقول إنّ الحرب في أوكرانيا "طال أمدها" بسبب "السياسة العسكرية المغامرة وسياسة التحالف الحصري" التي تتبعها واشنطن وحلفاؤها.وقال بيان وزارة الخارجية في بيونغ يانغ إنّ كوريا الشمالية "ستحافظ بقوة على حقّها المشروع كدولة ذات سيادة، ولن تفرض أيّ قيود على ممارستها، وستواصل بذل جهود حاسمة لحماية السلام والأمن الإقليميين والعالميين".