نقص حاد.. جيهات القتال أهلكت إسرائيل

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قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص حاد في صفوفه بنحو 7 آلاف مقاتل ومساند للقتال بسبب الحرب المستمرة على عدة جبهات.وأضافت القناة أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس طلب فحص خطط الجيش لتجنيد اليهود المتشددين، وما إذا كان من الممكن تحقيق الأهداف المحددة.وتابعت أن الهدف المحدد هو تجنيد 4800 من اليهود المتشددين سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد تدريجيا على مر السنوات.ومن شأن هذا الطرح أن يعيد إلى الواجهة الصدام بين المؤسسة العسكرية و"الحريديم" من اليهود المتشددين، الذين يرفضون بشكل قطعي الخدمة العسكرية.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس صادق في تشرين الثاني الماضي على إرسال 7 آلاف أمر تجنيد للخدمة العسكرية إلى الشبان اليهود المتدينين، وفجّر بذلك أزمة ائتلافية لحكومة بنيامين نتنياهو. (ارم نيوز)