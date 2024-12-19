بعد القصف الإسرائيلي.. هذا ما قاله الحوثي

قال عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله (الحوثيين) محمد البخيتي إن القصف الأميركي الإسرائيلي للمرافق المدنية باليمن يكشف حقيقة نفاق الغرب.



وأضاف البخيتي، في تغريدة على موقع إكس، أن عملياتنا العسكرية المساندة لغزة ستستمر وسنقابل التصعيد بالتصعيد حتى وقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع.

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وكانت قد شنت إسرائيل ضربات جوية فجر اليوم على اليمن بعد إطلاق صاروخ فرت صوت يمني نحو تل أبيب. وحسب إعلام الحوثي فإن الضربات الإسرائيلية أدت إلى مقتل 9 أشخاص. (الجزيرة)