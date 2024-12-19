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كوريا الجنوبية: 100 جندي كوري شمالي قتلوا في أوكرانيا

Lebanon 24
19-12-2024 | 00:58
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قال نائب في برلمان كوريا الجنوبية اليوم الخميس إن ما لا يقل عن 100 من الجنود الكوريين الشماليين الذين جرى نشرهم في روسيا قد قتلوا وأصيب 1000 آخرون في قتال ضد القوات الأوكرانية بمنطقة كورسك.

وقال النائب لي سيونغ كويون للصحافيين إن الخسائر ترجع إلى افتقار القوات الكورية الشمالية إلى الخبرة في حرب الطائرات المسيرة وعدم إلمامها بمعارك التضاريس المفتوحة.
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وكان لي يتحدث بعد إحاطة من جهاز الاستخبارات الوطني في جلسة مغلقة بالبرلمان.

وقالت كوريا الشمالية أمس الأربعاء إن تحالفها العسكري مع روسيا أثبت أنه "فعال جداً" في ردع الولايات المتحدة و"قواتها التابعة" ونددت ببيان صدر في الآونة الأخيرة عن واشنطن وحلفائها ضد العلاقات المتنامية بين بيونغ يانغ وموسكو.
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