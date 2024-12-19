داخل "أمن الدولة" في حماة.. مواجهة بين أب وابنه وشهادة مؤلمة (فيديو)

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وقال الشيخ للجزيرة مباشر، إنه ينحدر من ريف حماة الشمالي، وإنه اعتقل في اليوم التالي لاعتقال ابنه عام 2011، واحتجزا بفرع الأمن العسكري في مدينة حماة وسط سوريا.وأشار الشيخ إلى أن أساليب التعذيب التي عاناها هو وابنه كانت كثيرة، وأن العديد من المعتقلين هناك ماتوا.وأوضح الشيخ أنه أصيب بأربعة كسور في يده بسبب ضربه بأدوات حادة، وأن آخر مرة شاهد فيها ابنه كانت داخل فرع أمن الدولة في حماة.وقال إن الضباط وضعوهما في مواجهة، وقالوا لهما إن على أحدهما أن يعترف بأنه هاجم حاجزًا للنظام وقتل ضباطًا، مقابل الإفراج عن الآخر، لكنهما رفضا. (الجزيرة مباشر)