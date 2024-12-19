Advertisement

عربي-دولي

حريق في مصفاة نفط روسية بسبب هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة

Lebanon 24
19-12-2024 | 01:14
A-
A+
Doc-P-1294803-638701929607388319.jpg
Doc-P-1294803-638701929607388319.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحبطت روسيا هجمات شنتها أوكرانيا بمسيّرات وصواريخ على منطقة روستوف، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن الحاكم المحلي، الذي أشار الى انها تسببت باندلاع حريق في مصفاة نفط أُخمد لاحقا.

وقال الحاكم المحلي يوري سليوسار على "تلغرام": "قرابة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (03,00 ت غ) إن منطقة روستوف في جنوب روسيا تعرضت لهجوم كبير من العدو".
Advertisement

وأعلن أنه تم إطلاق "أكثر من ثلاثين مسيّرة وثلاثة صواريخ خلال الهجوم"، مشيرا إلى أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية الروسية في مدن عدة في المنطقة.

وفي حين "تم تحييد معظم الأهداف الجوية" اندلع حريق في مصفاة للنفط، بحسب سليوسار الذي أعلن بعد فترة وجيزة، قرابة الساعة 06,45 صباحا، أن الحريق "أخمد".

وقال الحاكم إن شخصا أصيب في قرية قرب روستوف "بسبب سقوط شظايا طائرة مسيرة".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية: "إن محاولات كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيّرة أُحبطت"، لافتة الى ان "أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أكثر من 80 طائرة مسيّرة في كل أنحاء البلاد، بما في ذلك منطقة روستوف".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:23 | 2024-12-19
04:13 | 2024-12-19
04:00 | 2024-12-19
03:30 | 2024-12-19
03:29 | 2024-12-19
03:20 | 2024-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24