حريق في مصفاة نفط روسية بسبب هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة

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أحبطت روسيا هجمات شنتها أوكرانيا بمسيّرات وصواريخ على منطقة روستوف، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن الحاكم المحلي، الذي أشار الى انها تسببت باندلاع حريق في مصفاة نفط أُخمد لاحقا.وقال الحاكم المحلي يوري سليوسار على "تلغرام": "قرابة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (03,00 ت غ) إن منطقة روستوف في جنوب روسيا تعرضت لهجوم كبير من العدو".وأعلن أنه تم إطلاق "أكثر من ثلاثين مسيّرة وثلاثة صواريخ خلال الهجوم"، مشيرا إلى أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية الروسية في مدن عدة في المنطقة.وفي حين "تم تحييد معظم الأهداف الجوية" اندلع حريق في مصفاة للنفط، بحسب سليوسار الذي أعلن بعد فترة وجيزة، قرابة الساعة 06,45 صباحا، أن الحريق "أخمد".وقال الحاكم إن شخصا أصيب في قرية قرب روستوف "بسبب سقوط شظايا طائرة مسيرة".من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية: "إن محاولات كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيّرة أُحبطت"، لافتة الى ان "أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أكثر من 80 طائرة مسيّرة في كل أنحاء البلاد، بما في ذلك منطقة روستوف".