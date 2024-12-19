في هذا التاريخ.. مبعوث ترامب يتوقع انتهاء الحرب الروسية ـ الأوكرانية

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أكد الجنرال الأميركي المتقاعد، كيث كيلوغ، الذي رشحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مبعوثا خاصا لروسيا وأوكرانيا، أن البلدين باتا مستعدين للمفاوضات ووقف الحرب.ووصف الحرب بين البلدين بـ"قتال القفص"، معتبرا أن كلا من موسكو وكييف "مستعدتان للاستسلام".كما أضاف في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس الأميركية" أن ترامب قد يلعب دور "الحكم". وقال "أعتقد أنه جعل كلا الجانبين على استعداد للقاء والتفاوض"."الوقت حان للتراجع"كذلك وصف الوقت بالمثالي من أجل وقف الحرب، معتبرا أن الطرفين اقتنعا ربما بأن الوقت حان للتراجع".أما عن توقيت انتهاء الحرب، فرجح أن تنتهي "هذا العام" (في إشارة إلى 2025) رغم أنه لم يوضح إذا كان يقصد في غضون عام.إلى ذلك، انتقد الجنرال الأميركي اغتيال الفريق الروسي إيغور كيريلوف، معتبرا أنه يمثل انتهاكا محتملا لقواعد الحرب.لكنه شدد في الوقت عينه على أنه لا يعيق المفاوضات المحتملة بين أوكرانيا وروسيا.(العربية)