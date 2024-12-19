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عربي-دولي

خُطط لها لمدة أسابيع.. إسرائيل تكشف كواليس الضربات التي شنتها على اليمن

Lebanon 24
19-12-2024 | 01:47
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أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، كواليس الضربات التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي على مواقع الحوثيين قي صنعاء والحديدة.

وذكرت أن سلاح الجو خطط للهجوم على اليمن لمدة أسابيع وشارك فيه عشرات الطائرات الحربية.
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ونقل موقع أكسيوس عن مصدر إسرائيلي مطلع أن الهجوم الذي تم على اليمن جرى تقديمه من تاريخ آخر كان مخططا فيه بعد إطلاق صاروخ باليستي على إسرائيل.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري بأن النظام في إيران يمول ويسلح ويوجه أنشطة الحوثيين في اليمن.

وأكد هغاري أن إسرائيل ستواصل العمل ضد أي جهة في الشرق الأوسط قد تهدد إسرائيل كما سبق أن فعلت في ساحات أخرى.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الحوثيين شنوا على مدى الأشهر الـ14 الماضية مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار ضد إسرائيل.

من جانبه، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحذيرًا لقادة الحوثيين في أعقاب الضربات الإسرائيلية التي شنتها إسرائيل في اليمن.

وقال كاتس إن "الذراع الطويلة لإسرائيل قادرة على الوصول للحوثيين وأن من يرفع يده ستُقطع ومن يضرب بلاده سيُضرب مرات عديدة"، حسب تعبيره.

ضربات دقيقة على الحوثيين
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية للحوثيين منها موانئ وبنية تحتية للطاقة في صنعاء، فيما أفادت مصادر طبية يمنية بمقتل 10 عاملين من جراء قصف ميناء الحديدة ورأس عيسى غربي اليمن.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "هاجم أهدافا إرهابية لنظام الحوثي الإرهابي في اليمن".(سكاي نيوز)

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