Advertisement

عربي-دولي

أخرجت أسلحتها من دمشق وبدأت بشحنها.. روسيا تتحرك باتجاه ليبيا!

Lebanon 24
19-12-2024 | 01:47
A-
A+
Doc-P-1294817-638701951389283474.png
Doc-P-1294817-638701951389283474.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع التغيرات الجيوسياسية عقب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تتجه روسيا إلى إعادة ترتيب أوراقها في المنطقة. وفقاً لمصادر متعددة، بدأت القوات الروسية بالتخطيط لنقل معدات عسكرية مهمة من قواعدها في سوريا إلى ليبيا، مستهدفة على الأرجح مدينتي طبرق وبنغازي.
Advertisement

وأشار موقع "إيتاميل رادار"، المتخصص في تتبع الرحلات الجوية العسكرية والملاحة البحرية، إلى أن التحركات الروسية تأتي ضمن إطار استراتيجي لتوسيع نفوذها في شمال أفريقيا، بالتزامن مع تقليص وجودها في سوريا.

من جانبه، أكد الخبير العسكري الليبي عادل عبد الكافي لموقع "الحرة" أن "التواجد الروسي في ليبيا بات واضحاً، حيث تستخدم روسيا البلاد كنقطة انطلاق لعملياتها في الساحل الأفريقي والصحراء غرب ووسط أفريقيا".

وأضاف عبد الكافي أن "الأسلحة الروسية التي يتم نقلها إلى ليبيا تُستخدم جزئياً لدعم ميليشيات قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) في السودان، مما يعزز النفوذ الروسي في المنطقة المتوترة".

ومن المعروف أن الأصول العسكرية الروسية والعناصر المرتبطة سابقاً بمجموعة "فاغنر" التي تُعرف الآن باسم "فيلق إفريقيا الروسي"، متواجدة في ليبيا.

وتركز موسكو اهتمامها على منطقة برقة الليبية، خاصة بعد التطورات في سوريا "نظرًا للإمكانات التي توفرها المنطقة لإنشاء قاعدة جوية وأخرى بحرية"، وفقا لموقع تعقب الرحلات العسكرية والملاحة البحرية "إيتاميل رادار". (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:23 | 2024-12-19
04:13 | 2024-12-19
04:00 | 2024-12-19
03:30 | 2024-12-19
03:29 | 2024-12-19
03:20 | 2024-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24