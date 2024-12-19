أخرجت أسلحتها من دمشق وبدأت بشحنها.. روسيا تتحرك باتجاه ليبيا!

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مع التغيرات الجيوسياسية عقب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تتجه روسيا إلى إعادة ترتيب أوراقها في المنطقة. وفقاً لمصادر متعددة، بدأت القوات الروسية بالتخطيط لنقل معدات عسكرية مهمة من قواعدها في سوريا إلى ليبيا، مستهدفة على الأرجح مدينتي طبرق وبنغازي.وأشار موقع "إيتاميل رادار"، المتخصص في تتبع الرحلات الجوية العسكرية والملاحة البحرية، إلى أن التحركات الروسية تأتي ضمن إطار استراتيجي لتوسيع نفوذها في شمال أفريقيا، بالتزامن مع تقليص وجودها في سوريا.من جانبه، أكد الخبير العسكري الليبي عادل عبد الكافي لموقع "الحرة" أن "التواجد الروسي في ليبيا بات واضحاً، حيث تستخدم روسيا البلاد كنقطة انطلاق لعملياتها في الساحل الأفريقي والصحراء غرب ووسط أفريقيا".وأضاف عبد الكافي أن "الأسلحة الروسية التي يتم نقلها إلى ليبيا تُستخدم جزئياً لدعم ميليشيات قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) في السودان، مما يعزز النفوذ الروسي في المنطقة المتوترة".ومن المعروف أن الأصول العسكرية الروسية والعناصر المرتبطة سابقاً بمجموعة "فاغنر" التي تُعرف الآن باسم "فيلق إفريقيا الروسي"، متواجدة في ليبيا.وتركز موسكو اهتمامها على منطقة برقة الليبية، خاصة بعد التطورات في سوريا "نظرًا للإمكانات التي توفرها المنطقة لإنشاء قاعدة جوية وأخرى بحرية"، وفقا لموقع تعقب الرحلات العسكرية والملاحة البحرية "إيتاميل رادار". (الحرة)