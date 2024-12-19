Advertisement

عربي-دولي

"هيومن رايتس ووتش" تتهم إسرائيل بحرمان الفلسطينيين في غزة من المياه وتعريض حياتهم للخطر

Lebanon 24
19-12-2024 | 01:56
A-
A+
Doc-P-1294818-638701955681944444.png
Doc-P-1294818-638701955681944444.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن إسرائيل تتعمد حرمان الفلسطينيين في غزة من المياه منذ تشرين الاول 2023 ما أدى إلى مقتل الآلاف، في جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية للفلسطينيين.
 
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أن "السلطات الإسرائيلية تعمدت فرض ظروف معيشية مصممة لتدمير جزء من السكان في غزة، وذلك من خلال تعمد حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك من الوصول إلى المياه بشكل كاف، ومنعت دخول الوقود، والغذاء، والمساعدات الإنسانية، كما تواصل قطع الكهرباء عن غزة، وهي ضرورية لتشغيل البنية التحتية اللازمة لاستمرار الحياة، ما أدى على الأرجح إلى آلاف الوفيات".
Advertisement

وكشفت أنها وجدت أن "القوات الإسرائيلية تعمدت مهاجمة العديد من المرافق الرئيسية للمياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية وإلحاق الضرر بها أو تدميرها. في حالات عدة، وجدت هيومن رايتس ووتش أدلة على أن القوات البرية الإسرائيلية كانت تسيطر على المناطق في ذلك الوقت، ما يشير إلى أن التدمير كان متعمدا".

وأفادت بأنه "بهذا الفعل، تتحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة وعن أفعال الإبادة الجماعية"، مشيرة إلى أن "هذا النمط من السلوك، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين كانوا يرغبون في تدمير الفلسطينيين في غزة، قد يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية".

وشددت على أنه "يجب على الحكومات والمنظمات الدولية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية في غزة، ووقف المساعدات العسكرية، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية، ودعم المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من جهود المساءلة". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:23 | 2024-12-19
04:13 | 2024-12-19
04:00 | 2024-12-19
03:30 | 2024-12-19
03:29 | 2024-12-19
03:20 | 2024-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24