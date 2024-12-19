وضعها نظام الأسد.. هذا هو سر إشارة X على أبنية في شارع بابا عمرو في حمص

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كتبت "العربية":كان لحمص "عاصمة الثورة" النصيب الأكبر من غضب الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بعدما ثارت ضده منذ الأشهر الأولى للحراك.دمار لا يوصفوبعد 14 عاماً، وصل فريق "العربية.نت" إلى بابا عمرو، الحي الأشهر، الذي طالما ارتبط اسمه بكل التضحيات، إذ شهد أعنف حملة عسكرية دمرت 75% من مبانيه وهجرت أبناءه عام 2012.إذ كانت هذه المرة الأولى التي يجري فيها استهداف منطقة سكنية بصواريخ وقذائف مدفعية بكثافة لا توصف، ما أوقع عددا كبيرا من الضحايا.أما اليوم، وبعد انتهاء المعارك وسقوط النظام، فبقي الخراب سيد الموقف.وتم رصدنا أبنية سويت بالأرض كما هي، واختل توازن بنايات أخرى بسبب شدة القصف.سرقة الحديد من الأبنيةلكن أبرز ما لفت الأنظار وجود إشارات X ملونة باللون الأحمر على جدران بعض الأبنية، وحينما سألنا السكان أفادوا بأن قوات من الفرقة الرابعة التي كانت تابعة لماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد هي من وضعت تلك الإشارات.وحينما حاولنا الاستفسار عن الأسباب، أفاد السكان بأن قوات النظام منعت الاقتراب من هذه الأبنية لأنها ذات بناء قديم يضم أطنانا كبيرة من الحديد.وأضافوا أن النظام يريد استخراج الحديد من الأبنية وبيعه، ولهذا منع السكان من العودة إليها أو الاقتراب منها ووضع الإشارات الحمراء عليها.كما تابعوا أن هذا الأمر لم يكن خافياً على أحد، لكن بسبب قمع النظام لم يكن من تبقى من الأهالي قادرين على مجابهة الأوامر.ولفتوا إلى أنهم فعلاً تركوا الأبنية المشار إليها بالأحمر من دون أن يمسوا بها.إلى ذلك لفت الأهالي إلى أن الزخم الإعلامي الضخم لتغطية المجزرة في بابا عمرو، حيث كان حدثاً عالميا، خصوصا أنه أجبر المعنيين على إصدار بيانات دولية بينها مجلس حقوق الإنسان الذي ندد بالقصف، زاد من إجرام النظام حينها.(العربية)