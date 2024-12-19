بقائي يؤكّد: نتواصل مع جميع الأطراف المعنية في سوريا

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جدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الخميس، تأكيده أنّ إيران تتواصل مع كافة الأطراف الدولية، لاسيما تركيا وروسيا حول الملف السوري.وأكد في حوار مع قناة العالم الإيرانية، موقف بلاده الداعم لضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها.كما شدد على أن طهران على اتصال مع جميع الأطراف المعنية بسوريا.وحذر من الوضع السوري، قائلا: "يجب على جميع الدول أن تشعر بالقلق بشأن الوضع في سوريا.إلى ذلك، أضاف أن "العدوان الصهيوني يوفر البيئة لنشر الإرهاب في سوريا"، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية العنيفة التي طالت على مدى الأسبوعين الماضيين عشرات المواقع التابعة للجيش السوري. (العربية)