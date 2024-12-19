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عربي-دولي
عن المرأة.. تصريح من مسؤول في "تحرير الشام" يُثير الجدل
Lebanon 24
19-12-2024
|
02:37
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أثارت تصريحات عبيدة أرناؤوط، الناطق السياسي باسم هيئة تحرير الشام، جدلاً واسعاً في سوريا بعد مقابلة تلفزيونية تناول فيها دور المرأة في بناء الدولة السورية الجديدة. وقال أرناؤوط في تصريحاته إن "كينونة المرأة وطبيعتها البيولوجية والنفسية لا تتناسب مع كل الوظائف، مثل وزارة الدفاع".
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تسبب هذا التصريح في ردود فعل غاضبة من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية في سوريا، حيث اعتبره البعض تقييدًا لحقوق المرأة، بينما شكك آخرون في مدى تأثير هذه الآراء على تطلعات المجتمع السوري في مرحلة ما بعد النزاع.
مجموعات من الشبان قادوا حملات "هاشتاغ" مناوئة لتلك الممارسات، وراح البعض يحذر من التعرض للحريات في المرحلة القادمة بشكل أكبر، معتبرًا أن ما يجري ليس إلا مؤشرات على ما هو أعظم.
يقول سامر، طالب في جامعة حماة، لـ"إرم نيوز": "البارحة طلب العسكري من طالبة تركب في مقدمة السرفيس، العودة للخلف، مبررًا بأنه ليس من المناسب جلوسها في المقعد الأول جانب السائق!". ويضيف: "إذا صمتنا عن ذلك فسيتفاقم الأمر أكثر".
بدورها، شاركت الممثلة السورية يارا صبري، منشورًا "ساخرًا" على حسابها في فيس بوك، انتقدت فيه تلك التصريحات، حيث أبدت رفضها لأي نهج يحدّ من دور المرأة في المجتمع السوري، مشددة على أنه "لن يتم السماح لأي أحد، أيًّا كان، بسرقة مستقبل السوريات والسوريين". (ارم نيوز)
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